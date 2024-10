Fußball-Landesliga vor dem elften Spieltag: Mit dem Kleinbus auf Sechskilometer-Tour

1 Fehlt dem TSV Bernhausen im Derby: Erik Meinlschmidt. Foto: Archiv Günter Bergmann

Ein hierzulande bekannter Trainer musste seinen Stuhl räumen und der MTV Stuttgart macht prompt Bekanntschaft mit seinem Nachfolger. Der TSV Bernhausen möchte im Derby den Negativlauf stoppen und der TSV Weilimdorf nicht noch mal gegen ein Kellerkind stolpern.











Link kopiert



Am elften Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 2, tritt der TSV Bernhausen zum Filderduell beim FV Neuhausen an. Zuletzt spielten die beiden Aufsteiger in der Saison 1986/87 – ebenfalls in der Landesliga – gegeneinander, mussten damals beide letztlich aber auch absteigen. Der MTV Stuttgart hofft beim GSV Maichingen auf Konstanz, während der TSV Weilimdorf gegen den TV Darmsheim den achten Saisonerfolg anpeilt.