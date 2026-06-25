Fußball Landesliga: Vier weitere Neuzugänge für den TV Oeffingen – darunter ein Rückkehrer

Der Fußball-Landesligist TV Oeffingen meldet weitere Zugänge, darunter ist in Eridon Hashani auch ein Rückkehrer.
Beim TV Oeffingen geht der personelle Umbruch weiter. Zahlreiche Abgänge, darunter einer, der Trainer Haris Krak ganz besonders schmerzt, nämlich der des mitspielenden Co-Trainer Maldin Ymeraj, müssen kompensiert oder zumindest aufgefangen werden. Und so langsam bekommt der Kader für die Saison 26/27 ein neues Gesicht. Teammanager Johannes Maxelon hat weitere Zugänge verkündet, darunter ist auch ein Rückkehrer.