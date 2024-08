Fußball-Landesliga/ Verbandsliga: Neues Glück, diesmal aber getrennt

1 Marc Mägerle (rechts) erzielte bereits ein Tor für den TV Echterdingen. Foto: Archiv Günter Bergmann

Nach einer gemeinsamen Saison beim GSV Maichingen spielen die Brüder Marc und Daniel Mägerle nun beim TV Echterdingen beziehungsweise MTV Stuttgart.











Ausgerechnet der Sportplatznachbar Calcio Leinfelden-Echterdingen hat mit seinem Last-Minute-Aufstieg in die Oberliga Mitte Juni dafür gesorgt, dass der TV Echterdingen weiter in der Verbandsliga bleiben durfte. Wäre dem nicht so gewesen, dann würde es in der aktuellen Saison in der Landesliga das Duell des TVE mit dem MTV Stuttgart und damit möglicherweise auch das Aufeinandertreffen der Brüder Marc (32) und Daniel Mägerle (28) geben.