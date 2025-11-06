Der TSV Heimerdingen erwartet am Samstag in der Fußball-Landesliga die Spvgg Satteldorf – bei beiden Teams ist die Inkonstanz die einzige Konstante. Ein Sieg ist Pflicht.
Es war ein weiterer Rückschlag in der an Negativerlebnissen nicht armen Hinrunde für den TSV Heimerdingen, der sich schwer tut, Konstanz in seine Leistungen zu bringen. 70 Minuten lang hielten die Grün-Weißen im Derby beim SV Leonberg/Eltingen ein 0:0 und waren auf Kurs Punktgewinn, als Sandro Seeber etwas glücklich den SV in Führung brachte.