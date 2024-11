Fußball Landesliga: Unangenehmer Gegner für die SKV Rutesheim

1 Im Hinspiel führte die SKV in Löchgau, am Ende hieß es 1:4: Der Rutesheimer Tobias Weiß (li.) gegen Luis Miksic. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Im letzten Spiel des Jahres erwartet die SKV Rutesheim in der Landesliga den Tabellendritten FV Löchgau – und will Revanche nehmen für die Niederlage im Hinspiel.











Um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen, muss die SKV Rutesheim im ersten Rückrundenspiel am Freitag (19.30 Uhr) noch einmal eine starke Leistung abrufen. Denn im Sportpark Bühl der FV Löchgau zu Gast, der nicht nur drei Plätze und vier Punkte Vorsprung vor den Rutesheimern hat, sondern in den letzten drei Spielen keinen einzigen Gegentreffer kassiert hat.