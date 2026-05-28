Vor dem nächsten Abstiegskampf-Endspiel am Samstag gegen Waldhausen bestätigt der Verein, was bereits durchgesickert war: Der bisherige Kader zerfällt. Nur fünf Kicker bleiben.
Der Trainer Daniel Heisig nimmt es mit galligem Humor. Letztes Heimspiel der Saison, da gehört der Tagesordnungspunkt „Spielerverabschiedungen“ naturgemäß dazu. Was der TV Echterdingen hierzu geplant hat? „Nur einen Schnelldurchgang“, kündigt Heisig an – und liefert die Begründung gleich hinterher: „Denn sonst müssten wir ja schon eine halbe Stunde vorher anfangen, um bis zum Beginn durch zu sein.“