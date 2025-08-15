Fußball-Landesliga: Über Arjen Robben und das Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Die Partie beim FV Neuhausen bedeutet für den TV Echterdingen auch ein Wiedersehen mit Ugur Yilmaz. Der heutige Trainer spricht auch über seinen Ex-Club.

Ugur Yilmaz spielte in der Saison 2022/23 beim TV Echterdingen, wurde in diesem Spieljahr mit 28 Treffern Torschützenkönig der Landesliga-Staffel 2 und schaffte mit dem Team über die Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga. Danach wechselte er als Spielertrainer zum FV Neuhausen. Mit Erfolg. Prompt wurde er mit seiner neuen Belegschaft Meister. In der vergangenen Landesliga-Premierensaison sprang ein guter siebter Rang heraus. Am Sonntag (15 Uhr) gibt es für den 37-jährigen Yilmaz nun ein Wiedersehen mit seiner Vergangenheit: Sein FV Neuhausen empfängt den TV Echterdingen. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht, und das auch noch gegen mein Ex-Verein – klasse“, sagt Yilmaz im Gespräch.

Herr Yilmaz, können Sie sich an ihr letztes Tor im Trikot des TV Echterdingen erinnern?

Klar, das war im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Verbandsliga gegen den FV Biberach in Rheinstetten. Ich traf zum 3:2 in der Verlängerung. Deniz Bulut hat mich auf links angespielt, ich bin in die Mitte gezogen und habe den Ball ins lange Eck geschlenzt. So wie Arjen Robben, aber von der anderen Seite.

Bei Ihrem Amtsantritt in Neuhausen lagen noch zwei Ligen zwischen ihrem vorigen und jetzigen Club. Hätten Sie gedacht, dass es ein so schnelles Wiedersehen geben wird?

Eigentlich nicht. Ich habe Neuhausen als Mittelfeld-Kandidat in der Bezirksliga übernommen. Der Aufstieg kam auch für mich überraschend. Er wurde zwar angepeilt, aber nicht gleich in meiner Premierensaison. Außerdem hat sich Echterdingen nach meinem Abgang personell noch besser aufgestellt und ich habe mit einem längeren Aufenthalt in der Verbandsliga als zwei Spielzeiten gerechnet.

Wie groß ist die Vorfreude auf die Partie?

Grundsätzlich freue ich mich, dass die Saison endlich wieder losgeht. Dass es dann auch noch gegen meinen Ex-Verein geht, bei dem ich ein schönes Jahr verbracht habe, in meinem hohen Fußballalter auch noch einen Aufstieg mitmachen durfte und Torschützenkönig wurde, hat schon seinen Reiz.

Ist von dem positiven Jahr außer den Erinnerungen auch noch was Persönliches hängen geblieben, pflegen Sie noch Kontakt nach Echterdingen?

Mit meinem damaligen Sturmpartner Caglar Celiktas, mit dem ich auch schon beim SV Bonlanden gespielt habe, telefoniere ich regelmäßig. Mit Marvin Kuhn stehe ich zwar weniger, aber ab und an noch über Whatsapp in Kontakt. Es ist nicht viel, aber aus meiner Echterdinger Zeit sind auch nur noch wenige Akteure da. Es herrschte dort eine hohe Fluktuation.

Haben Sie das Geschehen in Echterdingen verfolgt beziehungsweise wie ist aus ihrer Sicht der freie Fall des vergangenen Spieljahrs zu erklären?

Wie es dazu kam, weiß ich nicht, ob es möglicherweise intern geknirscht hat, keine Ahnung. Ich habe das Ganze nur aus der Ferne verfolgt, interne Einblicke habe ich keine.

Was trauen sie ihrer Ex-Mannschaft in dieser Runde zu?

Nach dem Abstieg gibt es zwar erneut einen Umbruch. Dennoch verfügt die Mannschaft auch weiterhin über Qualität, auch durch die Routiniers Marvin Kuhn, Florian Dölker, Steffen Schmidt und Caglar Celiktas. Ich denke, die spielen eine gute Rolle. Wie weit vorne sie landen, hängt wohl davon ab, inwieweit die vergangene Runde noch in den Klamotten steckt und das neue Team sich findet.

Schauen wir auf ihr Team, den FV Neuhausen. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg hat sich dieses in der Landesliga mit Platz sieben etabliert. Was hat die Mannschaft zuletzt ausgezeichnet?

Nach sechs Spielen und nur drei Punkten ist uns der Turnaround gelungen und wir haben eine Serie von zwölf niederlagenfreien Spielen hingelegt. Letztlich wäre sogar ein Tick mehr möglich gewesen als Platz sieben. Doch das Abschneiden hat gezeigt, dass in der Mannschaft viel Potenzial steckt.

Für diese Saison gab es nun einige Veränderungen, vor allem im Angriff. Sie selbst erzielten zuletzt elf Tore, wollen aber nicht mehr spielen. Zudem sind andere treffsichere Akteure wie Nico Schmid (13 Tore/nun Verbandsliga TSV Oberensingen) und Georgios Kaligiannidis (sechs Tore/nun Verbandsliga Calcio Leinfelden-Echterdingen) weg. Was geht nun in Neuhausen?

Bei mir handelt es sich ja nicht um das sofortige Karriereende, es soll vielmehr eines auf Raten werden. Ich stehe als Back-up zur Verfügung. Außerdem haben wir auf die Abgänge mit vier Verpflichtungen reagiert. Dazu zählen unter anderem David Govorusic von der TSG Salach, der damals in Diensten des TSV Bad Boll mein Nachfolger als Landesliga-Torschützenkönig war. Außerdem Valon Dodaj aus Bad Boll, der auch schon für Calcio in der Verbandsliga gespielt hat. Wir haben unseren Kader von 27 auf 22 Spieler verschlankt, versuchten aber, diesen qualitativ hochwertiger zu machen.

Wieder zurück zum TV Echterdingen. Könnten sie sich irgendwann eine Rückkehr an den Sportpark Goldäcker vorstellen, vielleicht als Trainer?

Momentan nicht. Ich bin in Neuhausen glücklich, habe meinen Vertrag bereits im November verlängert. Aber klar, ich handle nach dem Motto „Sag niemals nie“, denn im Fußball kann es schnell gehen, und man weiß nie, was die Zukunft bringt.

Wie geht das Duell am Sonntag aus?

Ich hoffe, ergebnistechnisch gut für uns. Aber wir haben auch noch einen harten Pokalfight in den Knochen, haben am Mittwoch nach einem tollen Spiel unglücklich gegen den Oberligisten Normannia Gmünd durch ein Eigentor mit 1:2 verloren. Am Sonntag wird die Partie eine andere. Wir müssen noch mehr geben, um bestehen zu können. Echterdingen wird uns sicherlich nicht unterschätzen, was bei einem Oberligisten durchaus mal passiert. Darüber hinaus hat Echterdingen, wie schon erwähnt, aus meiner Sicht eine sehr gute Mannschaft und ist der Favorit.

Nun Klartext, wie lautet ihr Tipp?

Ich bin, wenn es um meine Mannschaft geht, sehr abergläubisch. Deshalb gebe ich keine Tipps ab. Auch schon gar nicht, weil ich emotional total drinstecke und schon häufig mit meinen Prognosen ordentlich daneben lag.