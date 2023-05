1 Der Ex-Profi Maldin Ymeraj hat schon in großen Stadien gespielt. Jetzt will der offensive Mittelfeldspieler dem TVOe helfen, in der Landesliga zu bleiben. Foto: privat

Der ehemalige albanisch-griechische Berufsfußballer Maldin Ymeraj wollte es in Deutschland bis mindestens in die dritte Liga schaffen. Jetzt macht der 27-Jährige eine Ausbildung zur Fachkraft Lagerlogistik in Weilimdorf und kickt für den Landesligisten TV Oeffingen.









Als Maldin Ymeraj im Sommer 2020 nach Deutschland kam, hatte er große Ambitionen und viele Pläne. Über den SV Donaustauf, der in der Bayernliga spielt, wollte er den Sprung in die dritte deutsche Liga schaffen. Doch die Coronapandemie grätschte dem Fußballprofi mit albanischem und griechischem Pass in seine Zukunftspläne. Die Pandemie ist mittlerweile vorbei, und der Traum von der Karriere auf dem Fußballplatz ist ausgeträumt. „Jetzt habe ich meinen Fokus neu ausgerichtet. Mir ist die Ausbildung derzeit das Wichtigste“, sagt der 27-Jährige, der in Weilimdorf eine Lehre zur Fachkraft Lagerlogistik bei einer Firma für Hygieneartikel macht, in Korntal-Münchingen wohnt und ab sofort zum Kader des Landesligisten TV Oeffingen gehört.