1 Maldin Ymeraj ist auf dem Weg zum 1:0 für den TVOe nicht zu bremsen. Foto: Eva Herschmann

Die Oeffinger Landesliga-Fußballer besiegen im Ligafinale daheim die SpVgg Satteldorf mit 2:0. Damit beendet die Mannschaft die Saison, die so verkorkst begonnen hatte, noch auf dem siebten Tabellenplatz.









Eine kalte Dusche gab es für Haris Krak am Samstag. Aber erst nach Spielende. Denn die Fußballer des TV Oeffingen werden auch in der kommenden Saison in der Landesliga spielen. Die Mannschaft ist auf der letzten Etappe eines langen Weges nicht ins Straucheln geraten. Der 2:0-Heimsieg (0:0) gegen die SpVgg Satteldorf war das Ausrufezeichen hinter einer unglaublichen Geschichte, die im Tabellenkeller begonnen hat und mit dem Klassenverbleib ein Happy-End nimmt. Am Ende reichte es nach dem zwölften Sieg in der Rückrunde, und dank der Ergebnisse auf den anderen Plätzen, noch zum siebten Tabellenplatz für den TVOe.