Fußball-Landesliga: TV Oeffingen macht Klassenverbleib nach überzeugendem Auftritt perfekt

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben ihren ersten Matchball verwandelt und damit eine lange ziemlich verkorkste Saison auf der Zielgerade doch noch zum Guten gewendet. Mit dem 5:1(2:1)-Erfolg beim SV Leonberg/Eltingen hat die Mannschaft um Trainer Haris Krak den fünften Sieg in Serie geholt und endgültig einen Haken hinter den Klassenverbleib gemacht. „Das war eines unserer besten Spiele“, sagt der Oeffinger Coach nach dem überzeugenden Auftritt in der Fremde am Freitagabend.

TV Oeffingen von Beginn an stark Von Anfang an ließen die Oeffinger keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte in Leonberg mitnehmen wollten. In der 7. Minute vollendete Kevin Kloos einen schön vorgetragenen Spielzug mit dem 1:0 für die Gäste. Der 1:1-Ausgleich durch Markus Seufert (14. Minute) sei „unglücklich“ gewesen, sagt Krak. „Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da was anbrennen kann.“

Maldin Ymeraj, der mit 23 Toren beste Goalgetter der Oeffinger, bestätigte noch vor der Pause die entspannte Haltung des 46-Jährigen mit einem Tor wie aus dem Lehrbuch. SV-Schlussmann Hannes Laabs hatte keine Chance, als der 30-Jährige das Spielgerät perfekt in den Winkel zum 2:1 zirkelte (41.). Der ehemalige albanische Fußballprofi machte auch nach dem Seitenwechsel den Unterschied – und das Tor zum 3:1 (50.).

Einmal noch muckten die Platzherren auf, doch Torwart Manuel Haug war auf dem Posten und vereitelte den Anschlusstreffer. Und die Oeffinger machten weiter Druck. Kevin Kloos erzielte sein zweites Tor zum 4:1 (75.). Nur Minuten später traf Justin Bren nach einer Ecke per Kopf zum 5:1 (79.). Der Sieg gehe auch in der Deutlichkeit in Ordnung, sagt Haris Krak. „Der Gegner hat versucht, dagegen zu halten, aber wir waren hellwach, gut im Gegenpressing und spielerisch stark.“

Die Spieler des TV Oeffingen bekommen frei

Zwei Spieltage vor Ende der Saison ist der TV Oeffingen alle Sorgen los. Die Verantwortlichen können für die nächste Landesliga-Runde planen. Nach dem Abpfiff war allerdings erst mal Party angesagt. Die Mannschaft und das Trainerteam habe sich das eine oder andere Kaltgetränk verdient gehabt, sagt Haris Krak. „Und ich hab den Jungs ein paar Tage frei gegeben. Am Mittwoch sehen wir uns im Training, das wahrscheinlich auch spaßiger wird als in den vergangenen Wochen.“

TV Oeffingen: Haug – Bren, Gorica, Uckan, Zeneli (82. Chirivi) – Tsouloulis (73. Ahmeti), Rakic (80. Eklou), Memaj, Feyhl (67. Calemba) – Kloos (76. Ljan), Ymeraj.