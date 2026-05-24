Fußball-Landesliga: TV Oeffingen macht Klassenverbleib nach überzeugendem Auftritt perfekt

Der TV Oeffingen gewinnt beim SV Leonberg/Eltingen souverän mit 5:1. Zwei Akteure schnüren den Doppelpack.
Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen haben ihren ersten Matchball verwandelt und damit eine lange ziemlich verkorkste Saison auf der Zielgerade doch noch zum Guten gewendet. Mit dem 5:1(2:1)-Erfolg beim SV Leonberg/Eltingen hat die Mannschaft um Trainer Haris Krak den fünften Sieg in Serie geholt und endgültig einen Haken hinter den Klassenverbleib gemacht. „Das war eines unserer besten Spiele“, sagt der Oeffinger Coach nach dem überzeugenden Auftritt in der Fremde am Freitagabend.