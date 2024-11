Fußball-Landesliga: TV Oeffingen: Favoritenrolle und ein 40-jähriger Rückblick

1 Am Sonntag geht es für den TV Oeffingen gegen die SGM Krumme Ebene am Neckar an den Ball. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Tabellenzweite der Fußball-Landesliga TV Oeffingen empfängt am Sonntag, 14.30 Uhr, den Aufsteiger SGM Krumme Ebene am Neckar.











Link kopiert



Die Rollen auf dem Kunstrasen sind klar verteilt. Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen gehen an diesem Sonntag, 14.30 Uhr, als Favoriten in das Heimspiel gegen den Aufsteiger SGM Krumme Ebene am Neckar. „Vor ein paar Wochen wäre es noch ein Spiel auf Augenhöhe gewesen“, sagt Rico Scheurich, der Trainer des Tabellenzweiten, mit einem Lächeln, „aber wir nehmen die neue Situation an.“