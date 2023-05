1 Maldin Ymeraj fühlt sich beim TV Oeffingen wohl. Foto: /Eva Herschmann

Nach dem 2:1-Erfolg gegen den Tabellenführer Türkspor Neckarsulm am vergangenen Spieltag sind die Landesliga-Fußballer auf den 13. Tabellenplatz vorgerückt. Längst ist noch nicht sicher, dass der TVOe in der nächsten Saison in der Landesliga spielen wird. Doch der Trend geht nicht nur in der Rangliste nach oben. Ein Sieg am Sonntag, 15 Uhr, beim ebenfalls abstiegsgefährdeten Tabellen-17. NK Croatia Bietigheim wäre am viertletzten Spieltag ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenverbleib.