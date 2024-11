Fußball-Landesliga: TV Oeffingen: Die Siegesserie hält an

1 Oeffingens Faton Sylaj schnürt erneut einen Doppelpack beim 4:2-Sieg. Foto: /Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TVOe gewinnen bei der SKV Rutesheim mit 4:2 (2:1). Maldin Ymeraj und Faton Sylaj treffen je zweimal.











Der Friseur von Rico Scheurich wird auch in dieser Woche umsonst warten. Der Oeffinger Trainer wird wieder nicht zum Haareschneiden kommen, denn die Siegesserie der Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen hat auch im sechsten Spiel hintereinander gehalten. Mit 4:2 (2:1) hat der Tabellenzweite am Samstag sein Auswärtsspiel beim Liga-Vierten SKV Rutesheim gewonnen – und das, obwohl die Platzherren nach dem Treffer von Joshua Schneider bereits in der zweiten Minute in Führung lagen.