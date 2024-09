Fußball-Landesliga: TV Oeffingen: Den Kampf von Beginn an angenommen

1 Maldin Ymeraj erzielt in Kaisersbach das Tor zum 2:1 für den TV Oeffingen. Foto: Eva Herschmann

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen siegen am Sonntag beim SV Kaisersbach mit 2:1 (2:1) – dank der Treffer von Robin Slawig und Maldin Ymeraj.











Was Trainer Rico Scheurich mit den Fußballern des TV Pflugfelden nie gelungen war, hat er mit dem TV Oeffingen in dieser Saison schon zweimal geschafft. Nach dem Erstrundensieg im württembergischen Pokal hat die Mannschaft um Kapitän Myrdon Gorica am Sonntag auch in der Landesliga beim SV Kaisersbach gewonnen. Die Tore für die Gäste beim 2:1 (2:1) erzielten Robin Slawig und Maldin Ymeraj.