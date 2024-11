Fußball-Landesliga: TV Oeffingen: Bestes Zwischenzeugnis seit zehn Jahren

1 Maldin Ymeraj (links) und der TV Oeffingen haben den nächsten Sieg gelandet. Foto: Eva Herschmann

Oeffingens Landesliga-Fußballer gewinnen am Sonntag mit 3:1 (3:0) bei Aufsteiger SSV Schwäbisch Hall und bleiben Tabellenzweiter.











Seit zehn Jahren spielen die Fußballer des TV Oeffingen nun schon ununterbrochen in der Landesliga. Doch noch nie seit dem Wiederaufstieg in der Saison 2015/16 haben sie die Hinrunde als Tabellenzweiter beendet. Zum Abschluss hat die Mannschaft um Trainer Rico Scheurich am Sonntag mit 3:1 (3:0) beim SSV Schwäbisch Hall gewonnen und ist und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter FSV Waiblingen.