Fußball-Landesliga: TV Echterdingen wird zum Stolperstein der Topteams

Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist ringt mit dem TSV Ehningen den nächsten Aufstiegsfavoriten nieder und gewinnt mit 2:1. Der Trainer sieht eine funktionierende Mannschaft.

Der abstiegsbedrohte TV Echterdingen hat es tatsächlich wieder getan und das nächste Landesliga-Topteam stolpern lassen. Nach dem 2:0-Derbysieg gegen den TSV Bernhausen in der vergangenen Woche haben die Echterdinger am Sonntag den Tabellendritten TSV Ehningen mit 2:1 besiegt. „Ich bin überwältigt von meinen Gefühlen“, sagte im Anschluss ein glücklicher Echterdinger Trainer Daniel Heisig. Es sei ein harter Kampf gewesen, „umso glücklicher bin ich jetzt“, fügte Heisig an.

Bereits nach sieben Minuten waren die Gäste durch einen Kopfballtreffer von Steffen Schmidt in Führung gegangen. Der Mittelfeldspieler hatte eine einstudierte Eckballhereingabe von Ismail Oguz versenkt. „Standards sind eh eine Stärke von uns. Schon in der Vorbereitung haben wir so viele Tore gemacht“, weiß Heisig.

Nur sieben Minuten später erhöhte der TV Echterdingen auf 2:0. Erneut hieß der Torschütze Schmidt, der Vorlagengeber Oguz. Diesmal stand der Sechser am Ende einer schönen Kombination der Mannschaft über die rechte Seite und verwertete die Hereingabe in den Rückraum von Oguz mit dem Fuß.

Der Anschlusstreffer von Maurice Dreher in der 33. Minute brachte die Gastgeber dann zurück in die Partie. Bis zum Pausenpfiff drückte der Favorit auf den Ausgleich. Die Echterdinger retteten sich aber in die Halbzeit. „Nach der Pause sind wir wieder viel besser in der Partie gewesen und haben die Zweikämpfe wieder deutlich besser angenommen“, sagte der TVE-Coach. Dadurch hielt der Tabellenelfte den Aufstiegsfavoriten weit vom Tor weg und ließ aus dem Spiel nur wenig zu. Selbst setzten die Echterdinger in der Offensive immer wieder Akzente. „Da steht eine Mannschaft auf dem Feld, die füreinander arbeitet“, konstatierte Heisig.

Echterdingens „Spieler des Spiels“

Steffen Schmidt (Nominierungen: 4). Der Doppeltorschütze legte früh den Grundstein zum Sieg. War ansonsten auf der Sechs immer präsent und Zweikampfstark.

T SV Ehningen: Görkem – Sautter, Boughanmi (46. Horvat), Berberoglu, Bildl (84. Akyüz) – Grausam (55. Jäger), Dannecker, Kasikci, Nothacker (62. Özcan) – Körtge Corral (72. Zukic), Dreher.

TV Echterdingen: Gaspar – Theobaldt (57. Heinrich), Kuhn, Milutinovic – Handanagic (69 Babatas), Deutsche, Schmidt, Pirracchio – Oguz (72. Biemel), Ajvazi (72. Dölker), Celiktas (88. Shalaj).