Fußball-Landesliga: TV Echterdingen wird zum Stolperstein der Topteams

Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist ringt mit dem TSV Ehningen den nächsten Aufstiegsfavoriten nieder und gewinnt mit 2:1. Der Trainer sieht eine funktionierende Mannschaft.
Der abstiegsbedrohte TV Echterdingen hat es tatsächlich wieder getan und das nächste Landesliga-Topteam stolpern lassen. Nach dem 2:0-Derbysieg gegen den TSV Bernhausen in der vergangenen Woche haben die Echterdinger am Sonntag den Tabellendritten TSV Ehningen mit 2:1 besiegt. „Ich bin überwältigt von meinen Gefühlen“, sagte im Anschluss ein glücklicher Echterdinger Trainer Daniel Heisig. Es sei ein harter Kampf gewesen, „umso glücklicher bin ich jetzt“, fügte Heisig an.