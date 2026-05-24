Fußball-Landesliga, TV Echterdingen: Verdacht ausgeräumt, aber Rettung nur noch mit Hilfe anderer möglich

Der Filderclub begnügt sich im Abstiegsduell in Geislingen mit einem 0:0. Derweil hat der Torjäger Celiktas einen neuen Verein und soll ein Keeper mit Regionalliga-Erfahrung kommen.
Die Köpfe waren rot und die Trikots schweißgetränkt. Ziel hatten sie nach dem Abpfiff alle erst einmal nur noch eines: einen Platz im Schatten. Nein, den Vorwurf nicht alles gegeben zu haben, musste sich bei den Landesliga-Fußballern des TV Echterdingen diesmal wahrlich keiner gefallen lassen. Nur: Hat es auch etwas gebracht? Endstand 0:0. Keine Tore in der als Abstiegsendspiel apostrophierten Begegnung beim Tabellennachbarn SC Geislingen, die am Samstag zur höhepunktarmen Hitzeschlacht geriet. „Zu 99 Prozent ist unser Matchplan aufgegangen“, sagte der Trainer Daniel Heisig. Inwieweit der aus seiner Sicht fehlende eine Prozentpunkt zum Verhängnis werden könnte, muss sich nun an den beiden verbleibenden letzten Spieltagen zeigen.