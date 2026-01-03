Fußball-Landesliga: TV Echterdingen reaktiviert Ex-Profi

Insgesamt stehen beim Filderclub drei Winter-Neuzugänge fest, mit deren Hilfe der drohende nächste Abstieg verhindert werden soll.

Die große Bühne des Profisports hat es gerade vorgemacht. Das Wintertransferfenster ist kaum geöffnet, da stehen schon zwei Nationalspielerwechsel fest. Der Neu-Italiener Niclas Füllkrug und der Wieder-Engländer Pascal Groß lassen grüßen. Warum also nicht auch ein paar Etagen tiefer? In der hiesigen Fußball-Landesliga hat es nun jedenfalls ebenfalls nicht lang gedauert, um das Spielerkarussell anzustoßen. Dort erfüllt der TV Echterdingen seine angekündigten Verstärkungspläne mit Taten. Bei ihm berechtigt vor allem ein Name zum Aufhorchen – einer, mit dem sich der Kreis zum Profizirkus schließt.

Michael Deutsche also. Die Echterdinger warten um den 33-Jährigen, der einst Drittliga- und Regionalliga-Erfahrung sammelte (Heidenheim, Trier, Homburg), mit einer überraschenden Rückholaktion auf. Bis Sommer 2024 hat Deutsche bereits zwei Spielzeiten lang Gelb-schwarz getragen, ehe es ihn als damaligen Leistungsträger zum GSV Maichingen zog und er vor dieser Saison dann eigentlich seine Karriere beendete. Eigentlich. Die aktuelle Anfrage seines Ex-Vereins hat ihn zum Umdenken gebracht. „Wir haben alle Möglichkeiten, die uns weiterhelfen könnten, durchleuchtet“, sagt der sportliche Leiter Sascha Härtenstein. Und dass Deutsche dazu gehört, steht für ihn außer Frage.

Auch wenn er nun sechs Monate Fußballpause hinter sich hat, soll der Routinier im Kampf um den Klassenverbleib zur benötigten Soforthilfe avancieren. Beheben soll er die Kaderlücke, die im zentralen Mittelfeld durch den Langzeitausfall von Furkan Özüdogru (Kreuzbandriss) entstanden ist. „Die wichtigen Dinge verlernt man ja nicht in einem halben Jahr. Seine Erfahrung und Abgezocktheit sprechen für ihn“, sagt Härtenstein. Längst vergessen dabei, dass Deutsches Abschied in den Goldäckern seinerzeit einer mit Misstönen war. Nach finalen internen Meinungsverschiedenheiten hatte der Spielgestalter in der entscheidenden Relegationspartie gefehlt, weil er bereits im Urlaub weilte.

Außer ihm wird der wie berichtet als Übergangstrainer verpflichtete Daniel Heisig zumindest zwei weitere neue Spieler von außerhalb im Kader begrüßen können. Ebenso fix ist, dass Jeff Antwi (22, vom Staffel-1-Landesligisten SV Leonberg/Eltingen) und Adonis Shalaj (21, vom Staffelrivalen FV Neuhausen) nach Echterdingen wechseln. Beide haben in ihren bisherigen Vereinen zuletzt keine Rolle mehr gespielt, verfügen nach Härtensteins Einschätzung aber allemal über Ligapotenzial. Antwi etwa gehörte vormals zum erweiterten Aufgebot des Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

Dieses Duo wiederum, so der Plan, möge die erlittenen Verluste auf den Außenbahnen kompensieren. In Marius Nita (Hüftoperation) sowie den bereits während der Hinrunde ausgestiegenen Phil Schmidt (inzwischen OFK Beograd Stuttgart) und Mehmet Karakus (inzwischen TSV Musberg) ist auch dort Personal weggebrochen. Darüber hinaus sind zwei interne Beförderungen beschlossen: Der Torjäger Flon Ajvazi (20) und der Innenverteidiger Matti Theobaldt (19) klettern endgültig von der zweiten zur ersten Mannschaft.

Ob es damit am Ende reichen wird, mal schauen. Ein zweiter Abstieg in Serie wäre das Worst-Case-Szenario, das der Filderclub vor dem Einstieg des Wunschtrainers Roko Agatic (momentan noch TSV Bernhausen) dann im Juli mit allen Mitteln verhindern will. Nach einer verkorksten ersten Saisonhälfte belegen die Echterdinger aktuell den 13. Tabellenplatz, der Stand jetzt den Gang in die Relegation bedeuten würde. So wie vor eineinhalb Jahren. Damals allerdings noch eine Spielklasse weiter oben.