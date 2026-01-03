Fußball-Landesliga: TV Echterdingen reaktiviert Ex-Profi

Insgesamt stehen beim Filderclub drei Winter-Neuzugänge fest, mit deren Hilfe der drohende nächste Abstieg verhindert werden soll.
Die große Bühne des Profisports hat es gerade vorgemacht. Das Wintertransferfenster ist kaum geöffnet, da stehen schon zwei Nationalspielerwechsel fest. Der Neu-Italiener Niclas Füllkrug und der Wieder-Engländer Pascal Groß lassen grüßen. Warum also nicht auch ein paar Etagen tiefer? In der hiesigen Fußball-Landesliga hat es nun jedenfalls ebenfalls nicht lang gedauert, um das Spielerkarussell anzustoßen. Dort erfüllt der TV Echterdingen seine angekündigten Verstärkungspläne mit Taten. Bei ihm berechtigt vor allem ein Name zum Aufhorchen – einer, mit dem sich der Kreis zum Profizirkus schließt.