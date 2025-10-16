Nach dem Aus von Valentin Haug übernimmt vorerst Predrag Sarajlic als Trainer. Ein Gespräch über geplante Veränderungen, persönliche Ambitionen und eine einstige Zeit beim VfB.
Nach dem Rücktritt von Valentin Haug wird am Sonntag Predrag Sarajlic als Interimstrainer des Fußball-Landesligisten TV Echterdingen an der Seitenlinie stehen. Für den bisherigen Co-Trainer ist das Kellerduell beim MTV Stuttgart (15 Uhr) eine erste Bewährungsprobe, die angesichts der Tabellensituation beider Vereine große Brisanz mit sich bringt. Im Gespräch äußert sich der ehemalige Oberliga-Stürmer (Sandhausen, SGV Freiberg, Stuttgarter Kickers II) über die aktuelle Lage und seine eigenen Ambitionen. Zudem erzählt der 46-Jährige, der im Sommer des vergangenen Jahres zu den Echterdingern gewechselt ist, von seinen Anfängen beim VfB Stuttgart.