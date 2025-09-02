Fußball-Landesliga: TV Echterdingen hält an Trainer Haug fest

1 Zumindest bis zum nächsten Spieltag weiter im Amt: der Echterdinger Trainer Valentin Haug. Foto: Günter Bergmann

Der Coach bleibt trotz anhaltender sportlicher Krise im Amt. Gleichwohl übt die sportliche Leitung deutliche Kritik.











Der Trainer bleibt, gegenüber der Mannschaft wird der Ton dagegen rauer – das ist das aktuelle Krisenmanagement-Ergebnis beim Landesligisten TV Echterdingen. Trotz des verpatzten Saisonstarts mit dem 0:5-Tiefpunkt am Wochenende zuhause gegen den TSV Ehningen steht für den sportlichen Leiter Sascha Härtenstein fest: „Valentin Haug wird auch am nächsten Sonntag beim Spiel in Waldstetten bei uns auf der Bank sitzen.“ Er sei nach wie vor der richtige Mann. Stattdessen sieht Härtenstein „die Spieler verstärkt in der Pflicht“. Vor allem an ihnen liege es, „das vorhandene Potenzial“ abzurufen. Härtensteins Kritik: „Ein 0:5 auf eigenem Platz geht gar nicht. Da muss sich jetzt jeder in der Mannschaft mal hinterfragen.“