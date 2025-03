Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Weilimdorfer Frust trotz Tabellenführung

Manuel Fischer machte seiner Mannschaft nach dem Abpfiff eine Ansage, dann stürmte er vom Feld und verbarrikadierte sich in seinem Trainerzimmer. Erst einen Tag nach dem 2:2 im Landesliga-Duell mit dem FV Neuhausen hatte sich der Puls des Fußballcoachs des TSV Weilimdorf so beruhigt, dass er über den enttäuschenden Auftritt des Titelkandidaten sprechen konnte. „In Summe war ich nicht zufrieden mit dem Spiel und dem Auftreten“, sagte ein deutlich gelassenerer Fischer, der mit etwas Abstand eher die positiven Dinge in den Vordergrund stellte. Sein Fazit: „Immerhin haben wir nicht verloren. Es wird immer als selbstverständlich genommen, dass wir die Spiele gewinnen.“

Ebenfalls zu den positiven Dingen gehört, dass die Seinen mit dem einen Punkt sogar an die Tabellenspitze springen. Der finanziell angeschlagene bisherige Erste JC Donzdorf hatte sein Spiel wie berichtet abgesagt. Und der Dritte SV Waldhausen unterlag im Verfolgerduell dem VfL Sindelfingen mit 0:1.

Lesen Sie auch

In der Begegnung der Weilimdorfer ging derweil die Taktik des Gegners auf. Von Beginn an setzte der Aufsteiger Neuhausen den Favoriten schon in dessen Hälfte unter Druck. „Wir wollten sie nicht ins Spiel kommen lassen, weil wir wussten, dass sie spielstark sind“, sagte der Gäste-Spielertrainer Ugur Yilmaz. Und das funktionierte gut. Der Torhüter Zacharias Velvelidis oder der Innenverteidiger Erdinc Bozoglu hatten im Spielaufbau kaum Anspielstationen und mussten den Ball häufig lang nach vorne schlagen. „Die Bälle waren an sich nicht schlecht, dann ist aber die Frage, wie rücke ich nach“, sagte Fischer. Zu selten gelang es seinem Team, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen.

In Führung gingen die Nord-Stuttgarter dennoch. Eine scharfe Flanke von Tamer-Harun Fara versuchte Neuhausens Verteidiger Nikita Schestakow vor dem einlaufenden Riccardo Scarcelli zu klären. Doch der Versuch misslang, und der Ball flog im hohen Bogen unhaltbar über den Keeper Krystian Rudnicki ins Tor (19. ). Der nicht unverdiente Ausgleich folgte eine knappe Viertelstunde später: Kalle Maier, Winterzugang der Gäste vom FC Esslingen, nahm einen von der Weilimdorfer Abwehr zu kurz geklärten Ball aus gut 20 Metern volley und traf per Traumtor zum 1:1.

Der kurz vor der Halbzeitpause wegen Verlassens der Coachingzone verwarnte Fischer stellte sein Team für die zweite Hälfte um. Für seinen Neuzugang Sangar Aziz stürmte nun Terry Offei. „Ich wollte mit ihm noch mal eine neue Komponente und Geschwindigkeit ins Spiel bringen. Ich war mit Aziz’ Spiel nicht gänzlich unzufrieden“, erklärte Fischer. Zwar war der TSV Weilimdorf weiter dominant, weil aber eine alte Fußballweisheit, die Yilmaz nach Spielende beschwor, besagt, dass sich Glück und Pech immer ausgleichen, waren es die Neuhausener, die über die Führung jubeln durften. Ein ungefährlicher Freistoß von der Mittellinie schien eine sichere Beute für den Keeper Velvelidis zu sein, dessen Teamkollege Rinis Krasniqi ging aber ebenfalls zum Ball und irritierte dadurch seinen Schlussmann. Letztlich sprang der Ball zwischen den beiden noch einmal auf und landete im Tor.

Dass der TSV Weilimdorf am Ende nicht gänzlich mit leeren Händen da stand, lag an einem seiner wenigen gefährlichen Vorstöße. Der Außenverteidiger Anthony Jeremy Raheem zog in den Strafraum und konnte von Max Wanner nur mit einer Grätsche gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Kapitän Bastian Joas sicher (75.) – was den zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebrachten und wahlweise mit einem Filzstift oder seiner Wasserflasche werfenden Trainer Fischer aber auch nicht richtig beruhigte. „Der Gegner hat mehr für die Kleinigkeiten gemacht, deshalb hätte es zum Spiel gepasst, dass wir den Elfmeter verschießen“, sagte er.

Sein Kommentar zur Tabellenführung? „Das interessiert mich nicht. Wir müssen uns weiter auf uns konzentrieren und das Spiel wieder mehr mit Leben füllen.“ Anders als zum Auftakt an diesem Samstag.

Weilimdorfer „Spieler des Spiels“

Enis Küley. Nach sieben Monaten zum ersten Mal wieder in der Weilimdorfer Punktspiel-Startformation, und der Langzeitverletzte der Hinrunde lieferte prompt ab. Einsatzwille, Laufpensum und Zweikampfquote stimmten – anders als bei der Mehrzahl der Teamkollegen. (Nominierungen: 1)

TSV Weilimdorf: Velvelidis – Raheem, Krasniqi (68. Härle), Bozoglu, Milenkovic, Boukari (64. Genc) – Joas, Küley (84. Schieber) – Fara (64. Beierle), Aziz (46. Offei), Scarcelli.

FV Neuhausen: Rudnicki – Potsolidis, Schestakow, Denzinger, Wanner, Arslan – Renz (83. Andretti), Mozer (90. +2 Vochazer) – Plattenhardt – Maier (88. Pehlivan), Georgios Kaligiannidis (78. Yilmaz).