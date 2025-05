Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf, TSV Bernhausen, MTV Stuttgart: Vor dem Derby: TSV Bernhausen macht die nächsten Neuzugänge fix

1 Dimitrios Vidic, hier noch im Trikot von Calcio Leinfelden-Echterdingen (links), und Hrvoje Markic vom FC Esslingen (rechts) schließen sich im Sommer dem TSV Bernhausen an. Foto: mago/Eibner, imago/Sportfoto Rudel

Der Tabellendritte legt mit zwei höherklassig erfahrenen Spielern nach. Derweil erhöht der Weilimdorfer Trainer Fischer den Leistungsdruck aufs aktuelle Personal und ist man beim MTV Stuttgart bemüht, die Spannung hochzuhalten.











Link kopiert



Während der TSV Weilimdorf am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel der Fußball-Landesliga machen will, freut sich der Tabellendritte TSV Bernhausen aufs für ihn geografisch interessanteste Derby der Saison und über zwei weitere Sommertransfers. Vor dem Nachbarschaftsduell mit dem Mitaufsteiger FV Neuhausen stehen am Fleinsbach die Neuzugänge Nummer zwei und drei für die nächste Saison fest.