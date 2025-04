Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Trainer Fischer kündigt nach zähem 1:0 Aufarbeitung an

1 MTV-Trainer Manuel Fischer hat nach eigener Aussage nicht nur im Spiel gegen Rohrau viele Dinge gesehen, die ihm nicht gepasst haben. Foto: /IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der TSV Weilimdorf müht sich zu einem knappen 1:0-Sieg gegen den SV Rohrau. Trainer Manuel Fischer sieht einigen Verbesserungsbedarf in der zweiwöchigen Pause.











Wenn alles nach Plan läuft, dann werden die beiden Noch-Landesligisten TSV Weilimdorf und der SV Rohrau in der Saison 2025/26 um zwei Klassen getrennt Fußball spielen. Für den Tabellenführer aus dem Stuttgarter Norden, der in Richtung Verbandsliga strebt, ist das vermutlich gut so, denn das aktuelle Schlusslicht, das künftig in der Bezirksliga zuhause sein wird, ist alles andere als ein Lieblingsgegner für das Team von Trainer Manuel Fischer. Schon im Hinspiel auf eigenem Platz mühte sich der Favorit zu einem torlosen Remis und auch das Rückspiel am gestrigen Sonntag im Sindelfinger Ortsteil war trotz des Weilimdorfer 1:0-Siegs wieder eine sehr zähe Angelegenheit.