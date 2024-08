Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Tabellenführung – der Vize zündet den Turbo

1 Herausragend beim Weilimdorfer Sieg: der eingewechselte Terry Offei. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Plan scheint aufzugehen. Und wie! Nach dem bösen Fehlstart der vergangenen Saison diesmal anders aus den Blöcken kommen – so hatte die erste Vorgabe bei den Landesliga-Fußballern des TSV Weilimdorf gelautet. Das Zwischenergebnis nach zwei Spieltagen: zwei Siege, 7:0 Tore, Tabellenführung. „Die interessiert uns zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, sondern frühestens nach zehn Spieltagen“, sagt der Trainer Manuel Fischer zwar. Doch klar ist für ihn nach einem 5:0-Schützenfest an diesem Sonntag beim Aufsteiger FV Neuhausen allemal: „In der Summe war das ein Schritt in die richtige Richtung.“