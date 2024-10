Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: So stellt sich das Coach Fischer vor

Wenn der Tabellenzweite auf den Tabellenvorletzten trifft, dann sind gemeinhin die Chancen auf drei Punkte für das Spitzenteam sehr hoch. Dementsprechend wollte der Landesligist TSV Weilimdorf sein Heimspiel gegen den TV Darmheim auch gewinnen. Und das ist auch gelungen – und wie. Mit 7:0 fegte das Team von der Giebelstraße nicht nur das Kellerkind vom Platz, sondern stimmte auch seinen Trainer Manuel Fischscher zufrieden. „So stelle ich mir das vor“, sagt der Ex-Profi.

Sein Team sei von Anfang an gallig in den Zweikämpfen gewesen und habe zu keiner Zeit den Fuß vom Gas genommen, so Fischer. Mit Team meint der Coach alle Akteure, auch diejenigen, die später von der Bank aus ins Spiel gekommen sind.

„Durch sie kam noch mehr Schwung in die Partie.“ Und auch das Torekonto wurde durch die „Teilzeitkräfte“ erhöht. Anthony Raheem, Douglas Knappe und Tamer-Harun Fara netzten nach ihrer Einwechslung ein. Den Torreigen eröffnete indes Furkun Hut. Der Mittelfeldspieler verwandelte – nicht zum ersten Mal – einen Eckball direkt. „Sensationell, wie der Junge das macht“, lobt Fischer. Darüber hinaus trug sich der starke Terry Offei gleich zweimal in die Torjägerliste ein, Riccardo Scarcelli traf einmal.

Positiver Nebeneffekt des aktuellen Spieltags: Der Tabellenführer Donzdorf kam gegen das Kellerkind Bettringen über ein 1:1 nicht hinaus – damit konnten die Weilimdorfer den Abstand bis auf drei Punkte verkürzen.

Weilimdorfs Spieler des Spiels

Terry Offei (Nominierung 3) war aber nicht nur aufgrund seines Doppelpacks bester Akteur der Heimelf. Darüber hinaus legte er noch zwei Tore auf und war überaus aktiv.

TSV Weildimdorf: Velvelidis – Sadikovic, Bozoglu, Milenkovic (58. Genc) – Boukari (58. Fara) Krasniqi, Schieber, Hut (70. Knappe)– Joas (58. Raheem), Offei, Scarcelli (70. De Sousa Lourenco).

TV Darmsheim : Dieterle – Zweigle (60. Winter), Kuonath, Knoll (78. Schmitz), Link (70. Schneider), Deichsel – Lang (46. Schmidt), Gläser – Dannecker, Dreher (72. Krägeloh) Lindner.