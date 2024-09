Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Punkte verloren, aber neuen Akteur gewonnen?

1 Auch der Weilimdorfer Kapitän Bastian Joas (rechts) war unter den Fehlschützen. Foto: Günter Bergmann

Für die Landesliga-Fußballer des TSV Weilimdorf reicht es nur zu einer Nullnummer. Derweil ist wohl ein Oberliga-Spieler im Anflug.











Der TSV Weilimdorf ist die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga los. Das Team aus dem Stuttgarter Norden kam im Heimspiel gegen den TSV Bad Boll über ein 0:0 nicht hinaus und musste damit in der dritten Saisonpartie die ersten Zähler abgeben. Dabei trat am Samstag etwas ein, was dem Aufgebot von Trainer Manuel Fischer letztmals vor mehr als fünf Monaten in einem Punktespiel widerfahren ist: Die Weilimdorfer gingen ohne eigenen Torerfolg vom Platz. Der damalige Gegner? So wie aktuell, der TSV Bad Boll. Der Unterschied: seinerzeit gab es eine 0:4-Packung.