Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Offei trifft zur Tabellenführung

Wohl dem, der solche Optionen von der Bank hat. Im bisherigen Saisonverlauf war Terry Offei ein jedes Mal nur die Jokerrolle geblieben. An diesem Sonntag durfte der 25-Jährige zum ersten Mal von Beginn an ran. Und wie! Das Ergebnis: zwei Tore selbst erzielt, eines vorbereitet. Damit war er beim 3:0-Sieg der Landesliga-Fußballer des TSV Weilimdorf in Maichingen der große Matchwinner – dies mit einem Nebeneffekt. In der Tabelle stehen die Nord-Stuttgarter nun wieder auf Platz eins.