Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Nullnummer statt Schützenfest

1 Rinis Krasniqi (rechts) scheiterte bei der besten Weilimdorfer Chance am Pfosten. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der große Favorit beißt sich an der Abwehr der bisherigen Schießbude der Staffel die Zähne aus. Einem Gegenspieler attestiert der Trainer Manuel Fischer dabei sogar „das Spiel seines Lebens“.











Die Torfabrik der Staffel gegen die Schießbude der Staffel, der Tabellenführer gegen den Tabellenvorletzten – was für ein Ergebnis wird da wohl herauskommen? Umso größer die Überraschung über jenes, das es an diesem Sonntag dann tatsächlich geworden ist. TSV Weilimdorf gegen SV Rohrau: 0:0. Flaute just im erwarteten Spiel der vielen Tore. Ausgerechnet gegen den bisher größten Außenseiter unter seinen Widersachern dieser Fußball-Landesligasaison haben die Nord-Stuttgarter gepatzt. „Der Gegner hat mit viel Leidenschaft verteidigt. Und bei uns waren es diesmal zu wenige, die ans Leistungslimit gekommen sind“, konstatiert der Trainer Manuel Fischer.