Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf, MTV Stuttgart, TSV Bernhausen: Stoppt der Spitzenreiter das nächste Höhenflug-Team?

1 Der TSV Weilimdorf will den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Foto: Günter Bergmann

Der TSV Weilimdorf trifft auf das zweitstärkste Team der Rückrunde. Währenddessen will der MTV Stuttgart die wiedergefundene Spielstärke bestätigen und der TSV Bernhausen zurück in die Erfolgsspur.











Vor dem 21. Spieltag der Fußball-Landesliga können die Stuttgart-/Filderclubs guter Dinge sein. Alle drei Teams stehen im oberen Tabellendrittel. Während der TSV Weilimdorf am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg tun will, treffen der MTV Stuttgart und der TSV Bernhausen auf die beiden abgeschlagenen Schlusslichter des Klassements.