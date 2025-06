Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Ja-Wort als Zugabe zum Meisterwimpel

1 Die offizielle Erfolgsbestätigung: der Weilimdorfer Kapitän Bastian Joas mit dem Meisterwimpel. Links: der Landesliga-Staffelleiter Karl-Josef Deutelmoser. Foto: Günter Bergmann

Der Meister TSV Weilimdorf verabschiedet sich mit einem 5:1-Sieg aus der Staffel – und freut sich zugleich über das Ende der Hängepartie um den wohl wichtigsten Spieler seines Kaders.











Meistertitel, Aufstieg. Beste Heimmannschaft der Staffel, beste Auswärtsmannschaft der Staffel. Und nun zum Abschluss auch noch ein 5:1-Sieg im bedeutungslos gewordenen Gipfelduell. Fußball-Herz, was willst du also mehr? Doch als wäre es mit alledem immer noch nicht genug, hat der TSV Weilimdorf am Wochenende hinter den Kulissen eine Nachricht draufgesetzt, die dramaturgisch perfekt zum aktuellen Feiermarathon passt.