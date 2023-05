1 Torschützen unter sich: Abwehrspieler Erdinc Bozoglu (links) erzielte beim 4:4 ein Tor für den TSV Weilimdorf, Stürmer Caglar Celiktas (rechts) sogar zwei für den TV Echterdingen. Foto: Günter E. Bergmann

Der Fußball-Landesligist TV Echterdingen verschenkt den Sieg beim TSV Weilimdorf auf der Zielgeraden. Tor zum 4:4-Endstand fällt spät in der Nachspielzeit.









Sechs Spiele stehen noch aus, 18 Punkte sind noch zu vergeben. Ein Fakt, wieso die fußballerische Vertretung des TV Echterdingen samt Trainer Giuseppe Iorfida nach vorne schaut, auf das, was noch kommen wird. Wenn am Samstag, 10. Juni, so etwa gegen 17.15 Uhr die letzte Partie und damit die Saison abgepfiffen ist, kann es aber durchaus sein, dass die Echterdinger Fußballer mit hängenden Köpfen zurückblicken – auf jenen 28. Spieltag am Sonntag, 30. April beim TSV Weilimdorf. In der Endabrechnung um den Meisterwimpel oder im Kampf um den Relegationsplatz können das 4:4 und die damit verlorenen zwei Zähler noch schmerzhaft sein.