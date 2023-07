1 Manuel Fischer ist der neue Trainer des TSV Weilimdorf. Foto: Baumann

Die Trainersuche beim Fußball-Landesligisten TSV Weilimdorf hat ein Ende gefunden. Seit dem Vorbereitungsstart am vergangenen Dienstag hat Manuel Fischer das Sagen an der Giebelstraße. „Ich freue mich extrem“, sagt der 33-Jährige, der einst für den VfB Stuttgart in der Champions League auflief. Wenngleich es seine erste Trainerstation ist, bewegt er sich auf gewohntem Terrain. Noch in der vergangenen Saison lief er zehnmal für die Weilimdorfer auf, war sogar spielender Co-Trainer, musste berufsbedingt aber mitten in der Runde aufhören. Zuvor half er ebenfalls immer wieder aus, mit der Futsal-Mannschaft spielte er in der Bundesliga und stieg in dieser Zeit zum deutschen Nationalspieler auf. „Ich habe zu dem Verein so eine enge Bindung“, sagt Fischer. „Ich kenne die Jungs, das wird eine coole Sache.“