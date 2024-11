Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Es fehlt der letzte Punch – vorne wie hinten

1 Weilimdorfs Tamer-Harun Fara (rechts) erzielte kurz nach seiner Einwechslung den Treffer zum 2:2. Foto: Günter Bergmann

Der TSV Weilimdorf kann die ungewollte Steilvorlage des Tabellenführers nicht nutzten und spielt nur 2:2.











Der TSV Weilimdorf hat die Chance verpasst, bis auf einen Zähler an den Landesliga-Primus JC Donzdorf heranzurücken. Während der Spitzenreiter beim MTV Stuttgart über ein Remis (siehe nebenstehender Bericht) nicht hinauskam, erledigten auch die Nord-Stuttgarter ihre Hausaufgaben nicht zu 100 Prozent – 2:2 hieß es nach 90 Minuten in ihrer Begegnung bei der SV Böblingen, ganz zum Ärger von Weilimdorfs Trainer Manuel Fischer, der vor allem den vergebenen Möglichkeiten in Abschnitt eins nachtrauert.