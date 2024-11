Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Der Weilimdorf-Späteinsteiger: duschen, frühstücken, beten

1 Riccardo Scarcelli (rechts) ist im September zum TSV Weilimdorf gewechselt und bereichert die Offensive. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Riccardo Scarcelli ist der Aufsteiger beim Fußball-Landesligisten TSV Weilimdorf – und für das aktuelle Spitzenspiel zuversichtlich.











Link kopiert



Duschen, gut frühstücken und beten, dass alles gut läuft – so sieht die typische Spielvorbereitung von Riccardo Scarcelli aus. Und gut läuft es für den offensiven Mittelfeldspieler – sowohl persönlich als auch mit der Mannschaft des Fußball-Landesligisten TSV Weilimdorf. Der 22-Jährige ist seit Wochen ein Leistungsträger im Spiel der Nord-Stuttgarter, hat in zehn Begegnungen sieben Tore erzielt und belegt mit dem Team von Coach Manuel Fischer Tabellenplatz drei. Mehr kann es an diesem Samstag (14.30 Uhr) werden, wenn die Weilimdorfer beim Spitzenreiter SV Waldhausen antreten.