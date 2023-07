1 Inzwischen seine dritte Saison beim Landesligisten TSV Weilimdorf: der Trainer Holger Traub (rechts). Foto: Archiv Günter Bergmann

Erst Kreisliga B, dann Bundesliga – und zwischendurch auf Augenhöhe mit einem heutigen Nationaltrainer: Der Coach Holger Traub hat einen steilen Weg hinter sich. Inzwischen fühlt er sich in Weilimdorf pudelwohl – genauso wie auf dem Motorrad.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Trainerkarrieren können einen höchst unterschiedlichen Verlauf nehmen, wie das Beispiel von Holger Traub und Domenico Tedesco zeigt. Im Mai 2015 war es, als sich im Verbandspokalfinale der B-Junioren die Stuttgarter Kickers und der VfB Stuttgart gegenüberstanden . Die damaligen Verantwortlichen an den Seitenlinien: hüben Traub, drüben Tedesco. Heute, acht Jahre später, war Tedesco bei den Bundesligisten FC Schalke 04 und RB Leipzig als Chefcoach im Rampenlicht, stand bei Dynamo Moskau unter Vertrag und führt seit kurzem die belgische Nationalmannschaft mit Weltstars wie Kevin De Bruyne und Romelo Lukaku durch die EM-Qualifikation. Und sein damaliges Pendant Traub? Bereitet gerade die Fußballer des TSV Weilimdorf auf das wichtige Duell am Sonntag (Giebelstraße, 15 Uhr) mit dem SV Bonlanden vor – Abstiegskampf in der Landesliga, siebthöchste deutsche Spielklasse.