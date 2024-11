1 Sorgte hinten für Stabilität und vorne für zwei Tore: Weilimdorfs Abwehrchef Erdinc Bozuglu (rechts). Foto: Archiv Günter Bergmann

Der TSV Weilimdorf setzt sich nach einem frühen 0:2-Rückstand noch souverän durch und leistet sich zudem noch eine Nachlässigkeit.











Link kopiert



Der Boden für ein Spitzenspiel zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Landesliga ist bereitet. Mit einem 5:2-Erfolg gegen die SG Bettringen hat der TSV Weilimdorf seinen dritten Tabellenplatz gefestigt – und tritt nun am nächsten Samstag beim Ersten SV Waldhausen an, der einen Punkt vor ihm steht.