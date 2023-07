1 Zurzeit gut drauf: der Weilimdorfer Alper Arslan (rechts). Foto: Archiv Günter Bergmann

Beim 2:0-Auswärtssieg in Blaubeuren schnürt der 25-jährige Torjäger einen Doppelpack – mit Auswirkungen in der Tabelle.









Beim 1:0-Derbysieg in der vergangenen Woche gegen den SV Bonlanden hatte sich Alper Arslan schon zum Matchwinner gekrönt gehabt. Gleiches ist dem 25-jährigen Torjäger in Diensten des Fußball-Landesligisten TSV Weilimdorf nun auch am aktuellen Spieltag gelungen. Dank Arslans diesmaligem Doppelpack stand unter dem Strich ein verdienter 2:0-Erfolg in der Auswärtspartie beim Tabellennachbarn und Aufsteiger FC Blaubeuren.