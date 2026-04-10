Vor dem Abstiegskampfduell mit dem FV Neuhausen schreiten im Weilerhau die Personalplanungen voran. Auch hat der scheidende Torjäger Perhanidis einen neuen Verein gefunden.
Eigentlich ist Sascha Krammer ja kein Mann für Drama. Der Fußballchef des Landesligisten TSV Plattenhardt hält es für gewöhnlich lieber mit Ruhe und Besonnenheit. Diesmal aber erfordert der sportliche Ernst der Lage eine andere Tonart. Klar ist für Krammer: „Wenn wir in der Liga bleiben möchten, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Da gibt es kein Wenn und Aber.“