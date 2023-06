1 Der Plattenhardter Trainer Matteo Casisa und vier seiner Neuen. Von rechts: Aristidis Perhanidis, Dominik Zagrovic, Mikail Gümüssu und Maxim Haug. Foto: Günter Bergmann

Mit großen Zielen gestartet, droht dem Filderclub der sportliche Gau. Helfen sollen in der Rückrunde sechs neue Spieler und ein intern anderer Wind als bisher.









Boxen also. In einem Gym in Bonlanden bat der Trainer Matteo Casisa die Seinen zum Alternativprogramm. Die Wahl der Sportart, in die sie hineinschnupperten, dürfte dabei kein Zufall gewesen sein. Nichts für Warmduscher, etwas für härtere Jungs. Wer sich nicht ausreichend wehrt, der kriegt auf die Nase.