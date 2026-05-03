Fußball-Landesliga: TSV Plattenhardt verpasst den Lucky Punch gegen den Tabellenzweiten Waldstetten

Im Abstiegskampf gelingt dem Landesligisten TSV Plattenhardt ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten TSGV Waldstetten. Fast wäre sogar der glückliche Siegtreffer gelungen.
Beinahe wäre dem TSV Plattenhardt der Lucky Punch geglückt und der Fußball-Landesligist hätte beim TSGV Waldstetten einen überraschenden und enorm wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg gefeiert. Aber nur beinahe, denn Tom Eichhorn zögerte in der Schlussphase bei seinem Abschluss acht Meter vor dem Tor zu lange und die Waldstettener Verteidigung konnte die Situation gerade so klären. Zuvor hatte Eichhorn nach einem Konter im Doppelpass mit Aristidis Perhanidis die verbliebene Waldstettener Hintermannschaft ausgespielt. Nichtsdestoweniger rang der Aufsteiger dem bisherigen Tabellenzweiten ein 0:0 ab und sammelte damit zumindest einen wichtigen Zähler.