Die Ausfallliste wird länger. Unter anderen hätte nun auch noch der Angreifer Kevin Siekerman passen müssen.

Wenn schon mal der Wurm drin ist, dann offenbar richtig. Als wäre es nicht schon genug mit bereits sicherem Abstieg, zweimaligem Trainerwechsel und zuletzt einem 0:8-Debakel gegen den Tabellenführer Oberensingen – an diesem Wochenende sind die Landesliga-Fußballer des TSV Plattenhardt nun noch an einem weiteren Tiefpunkt angekommen. Bereits am Freitagabend haben die Filderstädter ihre Auswärtsbegegnung bei Türkspor Neu-Ulm abgesagt. Der Grund: Sie hätten keine Mannschaft mehr zusammen gebracht.