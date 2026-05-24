1 Das war's dann also. Der Plattenhardter Weg führt, wie mittlerweile erwartet, zurück in die Bezirksliga. Foto: Günter Bergmann

Gut mitgehalten, aber keine Punkte. Nach dem 0:1 gegen den TSV Köngen führt der Weg zurück in die Bezirksliga. Dabei ist die Aufstellung schon mal ein Fingerzeig für nächste Saison.











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Warum hätte es dieses Mal anders laufen sollen? Nächstes Spiel, und damit zum nächsten Mal die Leier, die beim Fußball-Landesligisten TSV Plattenhardt mittlerweile keiner mehr hören kann. Gut mitgehalten, mit dem Gegner auf Augenhöhe bewegt – am Ende aber keine Punkte. Auch die aktuelle Begegnung mit dem Aufstiegsanwärter TSV Köngen hat in dieser Hinsicht keine Ausnahme gemacht. Nach der 0:1-Heimniederlage am Pfingstsamstag ist der direkte Wiederabstieg der Filderstädter praktisch besiegelt. Ein Jahr nach dem Titelgewinn Kommando zurück. Fortan also wieder Bezirksliga. Freilich, an eine Rettung hatte im Weilerhau schon vor diesem Spieltag keiner mehr wirklich geglaubt.