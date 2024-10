Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Unnötig, unnötig, unnötig – Kopfschütteln bei Agatic

1 War allesa andere als zufrieden mit dem Auftritt seiner Akteure: Bernhausens Coach Roko Agatic. Foto: Günter Bergmann

Nach drei Siegen in Folge ist der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen beim Gastspiel auf der Ostalb wieder einmal als Verlierer vom Feld gegangen. Der Aufsteiger unterlag beim TSGV Waldstetten mit 1:2, was dem Trainer der Filderstädter ein ungläubiges Kopfschütteln abnötigte: „Unnötig, das war so etwas von unnötig. Wir müssen hier eigentlich mit mindestens einem Punkt nach Hause gehen“, sagte der Gästeübungsleiter Roko Agatic.