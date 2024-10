Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Strafmaß für den Abwehrchef steht fest

1 Der Abwehrchef Mahir Ege (links) ist gesperrt. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Der TSV Bernhausen muss im Nachholspiel an diesem Mittwochabend beim Tabellenletzten Darmsheim ohne Mahir Ege auskommen. Dafür kehrt der Kapitän und Torjäger ins Aufgebot zurück.











Link kopiert



An Selbstvertrauen hatte es von vornherein nicht gemangelt. Kein Wunder nach der Rekordsiegesserie der vergangenen Aufstiegssaison. Starten die Fußballer des TSV Bernhausen nun sogar so durch, dass auch in der Landesliga der Blick eher nach oben als nach unten gehen kann? Fakt ist: Gewinnen die Filderstädter auch ihr Nachholspiel an diesem Mittwochabend (19.30 Uhr) beim Schlusslicht TV Darmsheim, klettern sie auf den fünften Tabellenplatz.