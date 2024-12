Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Neue Verortung – Matanovic bedankt sich mit Dreierpack

1 Bernhausens Kapitän Ivan Matanovic war nicht zu stoppen. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Stürmer legt mit einem lupenreinen Hattrick den Grundstein zum klaren Sieg für den TSV Bernhausen – und für den gelösten Gang in die Winterpause.











Nach zuletzt lediglich vier von 21 möglichen gesammelten Zählern haben die Fußballer des TSV Bernhausen im letzten Punktspiel des Jahres einen wichtigen Befreiungsschlag gelandet. Der Landesliga-Wiederaufsteiger gewann das erste Rückrundenspiel bei der SV Böblingen mit 4:0 und hat sich damit vor dem Start ins neue Jahr am 9. März mit dem Heimspiel gegen die SG Bettringen im Klassement wieder Luft nach hinten verschafft. „Das war unser bislang wichtigster Sieg überhaupt. Zum nächsten Freilufttraining erwartete ich die Mannschaft am 21. Januar und dann werden wir für den Rest der Runde schön in Richtung gesichertes Mittelfeld angreifen“, sagt der Trainer Roko Agatic.