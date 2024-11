Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Nach Rot: zehn Mann retten einen Punkt

1 Erneut Mahir Ege: Für den Abwehrchef war zum bereits zweiten Mal in dieser Saison mit Rot vorzeitig Schluss. Foto: Archiv/Günter Bergmann

Trotz einer kompletten Hälfte in Unterzahl schaffen die Filderstädter in Maichingen ein 2:2. Auch, weil ein Spieler bei seinem überraschenden zweiten Saisoneinsatz überzeugt.











Unentschieden? Gibt es nicht. Stattdessen immer hopp oder top, alles oder nichts. So hatte es im Fall der Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen in dieser Saison bislang gegolten – bis zum aktuellen Spieltag. Nun ist für den Aufsteiger mit einem 2:2 beim GSV Maichingen die erste Punkteteilung perfekt, und der Trainer Roko Agatic müht sich, sich damit anzufreunden. „Unter den gegeben Umständen können wir damit leben“, sagt er. Die komplette zweite Hälfte spielten die Seinen nämlich in personeller Unterzahl.