Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Nach Rot für den Gegner: Bernhausener Fünf-Torepack

1 An den vorentscheidenden Szenen der zweiten Hälfte direkt beteiligt: der Bernhausener Kapitän Ivan Matanovic (links). Foto: Günter Bergmann

Die Filderstädter starten mit einem 5:1-Sieg gegen die SG Bettringen in die zweite Saisonphase. Ein Spieler ragt heraus.











Wenn das mal keine Bestätigung ist. In den Testspielen hatten die Fußballer des TSV Bernhausen sich bereits in einer vielversprechenden Form präsentiert, nun sind sie in der Landesliga glänzend aus den Startblöcken gekommen. Im Aufsteigerduell mit der SG Bettringen feierten die Filderstädter ihren zweithöchsten Saisonsieg. Endstand: 5:1. „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben gegen einen tief stehenden Gegner den Ball laufen lassen“, sagt der Trainer Roko Agatic. Freilich: Blickt man auf die anderen Ergebnisse des Spieltags, war der Erfolg auch nötig, um den Abstand zur Abstiegszone zu wahren. Jener hat sich um immerhin einen auf fünf Punkte vergrößert.