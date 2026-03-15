Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen mit nächstem Auftaktlapsus

Die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen erholen sich im Derby beim abstiegsgefährdeten MTV Stuttgart vom frühen Rückstand nicht mehr und verlieren verdient mit 0:2.
MTV Stuttgart gegen TSV Bernhausen bedeutete vor dem Wiederbeginn vor zwei Wochen: Abstiegskandidat gegen Titelanwärter. Dennoch lässt sich für beide Teams nach dem direkten Duell am vergangenen Sonntag am Kräherwald überraschend bilanzieren: Traumstart auf der einen, totaler Fehlstart auf der anderen Seite. Der MTV gewann zum zweiten Mal in Serie, dieses Mal mit 2:0, und hat sich bis auf drei Punkte an den Relegations- beziehungsweise ersten Nichtabstiegsplatz herangekämpft. Das Team vom Fleinsbach verlor indes zum zweiten Mal in Folge mit 0:2 und droht den Anschluss nach vorne zu verlieren.