Fußball-Landesliga: TSV Bernhausen: Matanovic trifft zum nächsten Sieg

1 Mit zwei Toren der Matchwinner: Ivan Matanovic (rechts). Foto: Archiv/Günter Bergmann

Dank eines Toredoppelpacks ihres Kapitäns gewinnen die Filderstädter gegen Waldstetten mit 2:0. Nun kommt es zum Verfolgerduell – während für einen Spieler die Saison bereits beendet ist.











Link kopiert



Der gute Lauf des TSV Bernhausen in der Fußball-Landesliga geht unvermindert weiter. Das 2:0 an diesem Sonntag gegen den TSGV Waldstetten ist für die Filderstädter der sechste Sieg aus den bisherigen acht Spielen nach der Winterpause. Lediglich mit dem SC Geislingen haben die „Veilchen“ die Punkte geteilt, und gegen den Spitzenreiter TSV Weilimdorf gab es eine Heimniederlage. Mit 22 Zählern führen sie die Rückrundentabelle an, im Gesamtklassement liegen sie nach wie vor auf dem dritten Rang. Und am nächsten Samstag geht es nun zum Verfolgerduell beim zweitplatzierten SV Waldhausen.