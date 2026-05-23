Der TSV Bernhausen gewinnt das Verfolgerduell in Bad Boll nach mehreren Wendungen mit 4:3. Ein Joker wird zum Matchwinner. Für den Tagesbesten ist die Saison nun vorzeitig vorbei.
Den Schweiß hatte der Trainer Roko Agatic auch am Tag danach noch auf der Stirn. Und die Botschaft an die eigene Mannschaft lautet: „Nicht gut fürs Herz. Wenn ihr so weitermacht, kippt von unserem Team an der Seitenlinie demnächst einer um.“ Freilich: Es war bei allem Ächzen und Schnaufen auch ein Lachen dabei. Denn es ist am Ende ja gut gegangen. Durch ein Last-Minute-Tor haben die Landesliga-Fußballer des TSV Bernhausen ihr Spiel beim TSV Bad Boll mit 4:3 gewonnen. Der eingewechselte Andreii Shamenko wurde zum späten Matchwinner. Und damit haben die Filderstädter fürs Erste ihre Chance im Aufstiegsrennen gewahrt.